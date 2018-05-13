البحرية الليبية تعلن إنقاذ 180 مهاجر شمال القره بوللي

تمكنت دورية لحرس السواحل التابعة للقوات البحيرة الليبية “الزورق رأس أجدير”، اليوم الأحد، من إنقاذ عدد 180 مهاجر غير شرعي، من بينهم 15 امرأة, وعدد 7 أطفال كانوا على متن قاربين مطاطيين شمال منطقة القره بوللي.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية على الفيسبوك، أن المهاجرين كانوا من جنسيات أفريقية وعربية “سورية، مصرية، جزر القمر”، لافتا إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة مركز إيواء طريق السكة.

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