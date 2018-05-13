المجلس الاعلى للطوارق يناشدون الرئاسي تشغيل مطار اوباري

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طالب المجلس الأعلى لاعيان الطوارق المجلس الرئاسي بتشغيل مطار اوباري وتوفير احتياجاته الضرورية ليتمكن من إداء عمله مذكرا اياه بتعهده بتوفير سيارات الاسعاف وحزام العفش اللازمة لتشغيل المطار وفتح الاجواء للملاحة الجوية.

محمد الانصاري رئيس المجلس الأعلى لقبائل الطوارق قال في ظل انعدام الامن علي الطرق البرية واقفال مطار سبها بات مطار اوباري الوسيلة الوحيدة التي تساعد اهالي الجنوب في الوصول الي الشمال عن طريق خط اوباري امعيتيقه واضاف كانت هناك رحلتين أسبوعيين تسيران من قبل الخطوط الليبية ولكن بسبب تهالك وصلة العبور توقف رحلة الخطوط الليبية.

بداد قنصو وزير الحكم المحلي قال لأنه مطار اوباري ولان موقعه في اقليم الجنوب لن نري ردة فعل سريعة جراء ايقاف تشغيل الرحلات بينما لو توقف ايا من مطارات الاقاليم الأخرى ستكون ردة الفعل سريعة والنداءات كثيرة مضيفا سنستمر في المطالبة بحقوقنا ولن نتوقف ومنها تفعيل كافة مطارات الجنوب لان المواطن في تلك المناطق الاكثر تضرراً.

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