الدويب يقاضي حكومات ليبيا و بريطانيا

أعلن الأكاديمي الليبي وعميد جامعة المرقب الأسبق محمد الدويب عن نيته رفع دعوى قضائية ضد كل من عبد الله السنوسي، وحكومة المملكة الليبية، والحكومة الليبية المؤقتة، وحكومة الوفاق الليبية، وحكومة بريطانيا.

وأدرج الدويب، فحوى الدعوى القضائية التي ينوي رفعها في حال توفر محامي يتولى المرافعة القانونية فيها، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال فيها:

“إنه خلال خريف عام 1954م. و بينما كان والدي رحمه الله يقود دراجة هوائية ذات ثلاث عجلات (تريشيكولو)، محمّلة بأرغفة الخبز الأبيض في طريق بالبو (الساحلي) متجها من قرية القره بوللي نحو قصر الأخيار لبيع سلعته في السوق الأسبوعي هناك وكان ملتزماً بالسير يميناً لعلمه أن سائقي السيارات من الطليان والإنجليز والأميركان وقليل من الليبيين ممن يملكون أو يقودون مركبات لا يلقون بالا لمن يسير في الطريق أو يعبرها من البشر أوالدواب ، وقد كان مهتماً بالوصول إلى السوق بأقصى سرعة لبيع ما يعود عليه بدراهم معدودة توفر جزءاً من قوت أمه وأخوته اليتامى، ولم يكن يتوقع أن تهور أي سائق سيلاحقه كما حدث ذلك اليوم عندما دهسته سيارة المدعى عليه/ السيّد عبد الله عابد السنوسي، رحمه الله، و لإيمان المرحوم والدي بالقدر وهو أمّي لا يعرف القراءة أوالكتابة ولم يلج مدارس الطليان ليصبح كاتباً في دواوين الدولة بدلا من حياة الذل التي كان يعيشها وأقرانه الفقراء فقد تحمّل الصدمة الأولى لكن ما أشعره بالألم والحرقة لاحقاً هو أن المتهم لم يعده شريكاً له في الطريق أو أخاً له في الوطن ولم يعامله بوصفه إنساناً إذ تركه ملقً تحت (شجرة مباركة زيتونة) زرعها الطليان الفاشست بينما تباعدت عجلات دراجته الثلاث عن بعضها تباعد عواصم ولايات البلاد الثلاث ذلك الوقت، ولقد التقت الأخيرة بحكم روابط القربى ولم تعد العجلات لأي لقاء بعد الحادث، و لم يجد من يواسيه وهو ملقى على الأرض سوى أرغفة الخبز التي تناثرت في الهواء ثم تجمعت حوله مراعاة للرفقة ولم يكلّف راكب السيارة وسائقها نفسيهما عناء إسعافه بل اكتفيا بتبليغ أحد أفراد البوليس في القره بوللي و لم تصله سيارة الإسعاف إلا بعد أكثر من أربع ساعات حيث نُقل إلى مستشفى طرابلس المركزي وأجرى له الأطباء الطليان مشكورين عملية جراحية ظل على إثرها ثمانية شهورطريح الفراش وقدّمت له الممرضات الإيطاليات ” السوريللات” مشكورات رعاية فائقة وخرج بعد كل ذلك بعاهة لازمته طيلة حياته تمثلت في عرج شديد في رجله اليمنى نتج عن نقص طولها عن اليسرى بمقدار 2.5 سم وعند مراجعته للنيابة والمحكمة المختصة وتردده أكثر من جلسة في غياب المدعى عليه الأول عرف القاضي ظروفه وفقره فأسرّ إليه قائلا :” يا دويب يا ولدي خصمك من الحكومة، وما نقدروا عليه و أنت ما تحصل شيء منه، وهو كما ترى حتى الجلسات لا يحضرها، يعوضك الله الذي يجب أن تتوجه إليه بأن يأخذ لك منه حقك في الدنيا والآخرة “.

وهذا ما فعله وسلّم به رحمه الله، ولقد سبب هذا الحادث ضرراً بالغاً لوالد المدعي خلال العشرين سنة الأخيرة من عمره وأضطره لإجراء عمليتين واحدة في تونس 1994 والأخرى في الأردن 1999م. واستمرّت معاناته حتى وفاته رحمه الله عام 2007.

ويضيف الدويب أن الطلبات التي يريدها من وراء رفعه للدعوى كالتالي:” حيث إن المدعي عليه الأول السيد عبد عابد السنوسي كان من ضمن أفراد الأسرة المالكة ومتمتعاً بلقب السيّد وقت ارتكابه الجريمة، قبل أن يصدر الملك مرسوماً ملكيا بسحب اللقب منه بعد الحادث بعدة سنوات وكان يتمتع بحظوة وحصانة تعود لأصله ومكانته لدى الملك فقد تعذّرت مقاضاته و مقاضاة الدولة ذلك الوقت كما ورد في الوقائع وحيث إن حكومة المملكة الليبية قد قصّرت في رعاية والد المدّعي وعلاجه فهي تتحمل ما لحق به من ضرر وحيث إن حكومة بريطانيا العظمى هي التي نصبت الملك ادريس السنوسي فهي تتحمل مسؤولية المتبوع عن التابع و تتحمل نتائج ما لحق بالضحية من ضرر وحيث إن حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة قد استعادتا علم المملكة ونشيدها فإنها قد استعملت رمزين من ثلاثة رموز للملكة الليبية وهكذا صارت و ريثة وبالتالي يحق للمدعي مخاصمتهما وتحميلهما مسؤولية ما لحق بوالده من ضرر جسدي و معنوي و حيث إن بريطانيا العظمى مازالت تلعب دوراً أساسياً في تنصيب الحكومات الليبية منذ 2011 فضلا عن أنها قد انتهجت مؤخراً مبدأ التعويض عن الأخطاء التي ارتكبها تابعوها فإن المدعي ينتهي إلى الطلبات التالية:

أولا: يطالب المجتمع الدولي بإلزام الحكومة البريطانية تعويضه وتعويض الليبيين جميعاً عما لحق ليبيا وسكانها من ضرر أدى لقتل الأبرياء وضرر مادي متعدد المظاهر ومعنوي تمثل في سلب السيادة وبشكل عاجل رفع يدها عن ليبيا وترك الليبيين يديرون بلادهم و مصرفهم المركزي دون تدخل مستمر من سفير بريطانيا العظمى.

ثانيا : مطالبة الحكومتين ( الوفاق و المؤقتة) بالكف عن ممارسة صنوف الإذلال ضد الليبيين بالداخل والخارج والكف عن بيع الوطن بثمن بخس.

ثالثا:يقر المدعي بتنازله عن حقه المدني في مواجهة ورثة السيّد عبد الله عابد السنوسي تلبية لطلب صديق عزيز يرتبط بعلاقة قربى بأسرة المتهم تطبيقاً لمقولة (حتحات على ما فات )

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