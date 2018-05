البيان الختامي للمجتمعين في السنغال حول ليبيا

المتوسط

تحصلت «المتوسط» على بيان المجتمعين في الجلسة الختامية لملتقى داكار، بدولة السنغال، حول ليبيا المنعقد ما بين 11 و 13 مايو الجاري، والذي جمع بحسب النص عدد من الشخصيات الليبية من أجل خلق فرصة لتبادل وجهات النظر، والسعي من أجل تحقق التوافق بينهم.

وشدد البيان على ضرورة المحافظة على استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها واستقرارها، والعمل الدؤوب على بناء دولة مدنية قوية تضمن فيها حقوق جميع الليبيين ويتمثل ذلك التعجيل في الاستفتاء على مشروع الدستور وتوفير الأجواء المناسبة لذلك، وبناء مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والخدمية على أسس المواطنة والكفاءة، والمطالبة بإنشاء لجنة وطنية للمصالحة الشاملة، وإيجاد آليات تضمن المحافظة على ثروات البلاد وعدالة توزيعها واسترداد أي أموال ضائعة ومنهوبة ووقف القرصنة الدولية عليها.

كما أكد البيان، على الدعوة إلى توسيع دائرة الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، والتوجه إلى وسائل الإعلام بأن تقدم كل ما يخدم نشر ثقافة السلم الإجتماعي والمصالحة والتوقف الفوري عن خطاب التعصب والكراهية، ورفض التدخل الأجنبي في ليبيا بكل أشكاله، وإدانة الإرهاب والتطرف ورفضه ونبذ العنف بكل أشكاله، وتوجيه نداء من المشاركين في الملتقى للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي الحر، ومنح الحرية الكاملة لكل من فرضت عليه قيود تمنع حريته ونشاطه السياسي، باعتبار ذلك خطوة للمصالحة الوطنية الشاملة بين الفرقاء الليبيين.

واخيرًا اتفق المجتمعون على تفعيل قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب الليبي ووضع لوائحه الداخلية وتعميمه على الأجهزة القضائية.

