المشروعات تعلن توزيع 20 مولد كهربائي على مستشفيات عامة وتخصصية وقروية ومراكز صحية

أعلن مدير إدارة المشروعات السيد ” محمد العزومي” عن توزيع 20 مولد كهربائي على عدد من المرافق الصحية؛ شملت مستشفيات عامة وتخصصية وقروية ومراكز صحية.

وأكد “العزومي” أنه قد تمت تلبية الاحتياجات المحالة للإدارة؛ بعد تأثر تقديم الخدمات الطبية في أغلب المرافق نظراً لانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

مضيفاً ” خاطبنا لجنة الأزمات والطواريء بوزارة الصحة بشأن تخصيص المبالغ المالية المطلوبة بعد أن تم إرفاق الخطاب بالمواصفات الفنية”.

من جهته أوضح رئيس لجنة الأزمات والطوارئ السيد “فوزي أونيس” أنه قد تم توريد 20 مولد كهربائي من “شركة الإنشاءات الكهربائية” التابعة للشركة العامة للكهرباء.

قائلاً: ” سنستهدف خلال المرحلة الثانية من التوريد مراكز الرعاية الصحية الأولية بشكل خاص”.

هذا وقد شملت المرحلة الأولى 7 مستشفيات قروية هي (القطرون والشقيقة وسمنو وهراوة وبن جواد وبنت بية وقصر اخيار )؛ وكلاً من مستشفى العيون طرابلس ومستشفى ابن سينا بسرت.

أيضا العيادتين المجمعتين الزنتان والزاوية؛ إلى جانب 4 مراكز صحية هي (المركز الصحي القرضة؛ والمركز الصحي الحي الصناعي بسوق الخميس امسيحل؛ والمركز الصحي الصناعي بحي الأندلس؛ و المركز الصحي الزوية)

والمركز الوطني للقلب تاجوراء؛ ومركز السكر مصراتة؛ ومركز سبها الطبي؛ ومركز الخدمات الصحية جنزور؛ ومركز الأمومة والطفولة العجيلات.

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