الأعلى لقبائل فزان يرفض لقاء السراج خارج المنطقة

رفض رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل ومدن فزان علي أبوسبيحة، الأحد، دعوة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للاجتماع مع أعيان “فزان” خارج المنطقة لحل المشاكل التي يعانيها الجنوب.

وأوضح أبوسبيحة في بيان نُشر على الصفحة الرسمية للمجلس ، أن على السراج الحضور إلى محيط المنطقة أو بحقل الشرارة النفطي اذ ما كانت نيته صادقة في حل مشاكل الجنوب والاجتماع بأعيانه، وفق البيان.

ورأى أبوسبيحة دعوة السراج لأعيان المنطقة الجنوبية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة إهانة ونقيصة في حقهم واستخفافا بهم، موضحا أن أهل المنطقة امتعضوا لموقف السراج منهم في هذه الظروف، حسب البيان.

يُذكر أن مدينة سبها تشهد اشتباكات مسلحة منذ فبراير الماضي، أدت إلى مقتل عشرات المدنيين ونزوح المئات منهم.

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