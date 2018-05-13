بعد التعدي على ممتلكاتها وإطلاق النار على أحد موظفيها .. مدير قناة ليبيا الوطنية يقدم إستقالته للرئاسي

ليبيا – أكد المدير العام لقناة ليبيا الوطنية فى طرابلس عطا الله المزوغي بلوغ الوضع فى القناة الى نقطة تعد تطاق فى ظل اللامبالاة والتغاضي الموجه من قبل المجلس الرئاسي .

وفى رسالة وجهها الى المجلس الرئاسي وتلقت صحيفة المرصد نسخة عنها ، كشف المزوغي عن اهمال الرئاسي لمخاطباته المتكررة وعدم الالتفات الى مراسلاته بشأن الاحتياجات الاساسية لانطلاق القناة وحماية مرافقها كممتلكات للدولة .

وأشار المزوغي الى ان القناة لا تملك اي امكانيات مادية لتلبية حاجياتها علاوة على التعدي العلني المتكرر على ممتلكاتها من عقارات وأراضي ومقار دون ان يحرك المجلس الرئاسي ساكناً.

واعتبر مدير قناة ليبيا الوطنية ان الاشنع من ذلك هو اختطاف احد عناصر القناة من المدافعين عن املاكها وتعرضه لاصابات بالغة بالرصاص أفقدته قدرته على الحركة دونما رادع من أي جهة .

وختم المزوغي كتابه مخاطباً السراج : ” بين يديكم هذه الورقة طلب إعفاء رسمي وملح من مهمة ادارة قناة ليبيا الوطنية التي أخلى مسؤوليتي عنها احتجاجاً على هذا الوضع المزري لمؤسسة يتم وأدها عمداً ” .

المرصد – خاص

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