لقاء عمل تدريبي حول الدعم النفسي للمرأة في طرابلس

طرابلس-العنوان

نظم مركز طرابلس لدعم المرأة بمقره لقاء عمل تدريبي بعنوان (الدعم النفسي) وبدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأشرف على اللقاء منظمة البيان للمرأة والطفل، وذلك بالتنسيق مع منظمة تكوين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار الاتفاقية المبرمة بين الهيأة العامة لأسر الشهداء والمفقودين والمبتورين ومنظمة تكوين.

وقد كانت محاور اللقاء حول تعزيز القدرات في جملة من المواضيع أبرزها، تخلص النساء من الطاقة السلبية وكيفية التعامل مع العنف الأسري.

وأكد المكتب الإعلامي للمنتدى عن مشروع دعم وتنمية المرأة الذي ينفذه مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في أربع مراكز بليبيا، كما أكد على أهمية إتاحة الفرص من أجل تمكين النساء، وقدراتهن على القيام بأدوار فاعلة وتنموية في المجتمع.

وتوجهت رئيس منظمة البيان للمرأة والطفل ومنظمة التكوين بالشكر الجزيل إلي إدارة منتدي تمكين المرأة والشباب على المشروع في تنفيذ سلسلة اللقاءات والمجموعات الإرشادية والإرشاد الفردي والجماعي ضمن مشروع دعم وتنمية المرأة في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية