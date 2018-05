مدير قناة ليبيا الوطنية يقدم إستقالته لـ”لسراج” ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل

المتوسط:

وجه المدير العام لقناة ليبيا الفضائية ” عطا الله المزوغي ” طلب الإعفاء الرسمي من مهامه إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، تحصلت على نسخة منه صحيفة المتوسط، قائلا : أخلي مسؤوليتي من إدارة قناة ليبيا الوطنية إحتجاجا على الوضع المزري لمؤسسة يتم وأدها عمدا.

وكشف ” المزوغي ” فى طلبه، أن الأمر لم يعد يطاق فى ظل اللامبالاة والتغاضي من قبل المجلس الرئاسي، ذلك ما عكسه إهمال المخاطبات المتكررة وعدم الإلتفات لمراسلاته بشأن إحتياجات لإنطلاق القناة وحماية المرافق التابعة لها كممتلكات للدولة، حيث لا تتوفر للقناة أدنى الإمكانيات المادية لتلبية إحتياجاتها، فضلا عن التعدي العلني والمتكرر على ممتلكاتها من عقارات وأراضي ومقار دون أن يحرك المجلس ساكنا، والأشنع من ذلك إختطاف أحد عناصر القناة من المدافعين عن أملاكها ويسمى عامر حماد، وتعرضه لإصابات بليغة بالرصاص أفقدته قدرته على الحركة دونما رادع من أية جهة.

