المجلس الأعلى يشكل لجنة لمتابعة ومعالجة الأزمة بالجنوب

شكل المجلس الأعلى للدولة، لجنة لمتابعة ومعالجة الأزمة بالجنوب الليبي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار.

وذكر قرار المجلس الصادر اليوم الأحد، أن هذه اللجنة ستكون بعضوية كلا من: علي عبدالعزيز علي، وماما سليمان سيدي، ومسعود عبدالسلام عبيد، وحسن حبيب خميس.

وبحسب المادة الثانية من القرار، فستتولى هذه اللجنة التواصل مع رئاسة حكومة الوفاق الوطني لإيجاد حلول بشكل فوري وعاجل لإعادة تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب، والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لبذل كافة الجهود التي تهدف لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار بالمنطقة.

إضافة إلى التواصل مع كافة الأطراف والجهات المعنية بالأزمة في الجنوب، وذلك على المستوى الداخلي والخارجي وخاصة الدول الفاعلة والمعنية بالأزمة الليبية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تساعد وتساهم في حل الأزمة الواقعة في الجنوب، وفقا لنص القرار.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة في قراره، أن اللجنة المشكلة ستعتبر في حالة انعقاد دائم ومستمر في سبيل القيام بمهامها واختصاصاتها، مطالبا منها تقديم تقريرا بنتائج أعمالها فور الانتهاء من المهام المسندة إليها، والعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل تنفيذه فيما يخصه.

وتشهد مدينة سبها جنوب البلاد منذ أيام، تصعيدا عسكريا ومواجهات مسلحة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان في محيط مقر اللواء السادس جنوب المدينة، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى.

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