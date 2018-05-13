السراج يقدم مليوني دينار لصيانة مفوضية الانتخابات، ويكلف الحرس الرئاسي بتأمينها

قدم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، دعما ماديا قدره مليوني دينار، لصيانة الأضرار التي لحقت بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نتيجة للتفجير الذي تعرضت له.

قال عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير، إنه بعد التواصل مع المجلس الرئاسي بشأن تأمين مقر المفوضية، أصدر الأخير أوامر بتكليف الحرس الرئاسي لتأمينه، بحسب تصريحه لقناة ليبيا الأحرار اليوم الأحد.

وأشار بالخير، إلى أن طواقم العمل والموظفين بالمفوضية سيبدؤن خلال الأيام القادمة بالعودة تدريجيا إلى عملها، موضحا أن المفوضية ستعمل بكافة أفرادها عقب انتهاء عيد الفطر القادم، وفق قوله.

وعاشت العاصمة الليبية طرابلس في الثاني من مايو الجاري على وقع تفجير استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال من قبل مجموعة مسلحة، أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وأسفر هذا الهجوم الدامي، عن مقتل قرابة 14 شخصًا وإصابة 19 أخرين من عناصر الأمن وموظفي المفوضية، وقد أعلن تنظيم الدولة، مسؤوليته للتفجير الانتحاري الذي استهدف مقر المفوضية في العاصمة، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن وكالة أعماق الإخبارية التابعة للتنظيم.

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