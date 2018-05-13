سلامة يرحب بانتخابات الزاوية؛ ونسبة المقترعين بلغت 60%

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، عن أمله في أن تكون انتخابات المجلس البلدي الزاوية التي جرت السبت فاتحة خير لانتخاب سلمي وسلس ونزيه في ليبيا.

وقال سلامة في تغريدة عبر حسابه الشخصي عبر موقع تويتر، السبت “كلي أمل أن تكون انتخابات الزاوية فاتحة خير لانتخاب سلمي، ونزيه، وبمشاركة شعبية واسعة، في عشرات المدن الليبية التي تجدد مجالسها هذه السنة”.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جانبها بما وصفته بالسير السلس السبت، للانتخابات المجلس البلدي الزاوية، مشجعة أهالي المدينة على المشاركة في العملية الديمقراطية لاختيار ممثليهم بحرية.

وأغلقت مساء اليوم الأحد، مراكز الاقتراع في مدينة الزاوية أبوابها أمام الناخبين بعد انتهاء فترة التصويت المقررة من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المشرفة على انتخابات المجلس البلدي الزاوية.

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها على فيسبوك أن نسبة المشاركة من قبل المقترعين في انتخابات المجلس البلدي الزاوية بلغت حتى الساعة 6 مساء أكثر من 62.4% من عدد الناخبين المسجلين بهذه الانتخابات.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية لانتخابات بلدية الزاوية، أسامة الكابو، إن العملية الانتخابية في المدينة سارت وفق الخطة المرسومة دون وجود أية خروقات تذكر.

وأشار الكابو في تصريح للصحفيين ان 50 مركزًا و83 محطة اقتراع فتحت أبوابها أمام نحو 19203 ناخبا من أهالي المدينة للإدلاء بأصواتهم، واختيار مجلسهم البلدي.

الجدير بالذكر أن هذه الانتخابات هي الانتخابات البلدية الاولى التي تشهدها مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس.

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