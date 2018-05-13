مدير قناة ليبيا الوطنية يقدم استقالته

تقدم مدير قناة ليبيا الوطنية عطا الله المزوغي، للمجلس الرئاسي، بطلب إعفاء من منصبه،احتجاجا على ما وصفه بـ”الوضع المزري لمؤسسة يتم وأدها عمدا” .

وقال المزوغي في رسالة وجهها لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن الوضع في قناة ليبيا الوطنية لم يعد يطاق في ظل اللامبالاة والتغاضي عنه من قبل المجلس.

وأكد المزوغي أن المجلس الرئاسي أهمل مخاطباته المتكررة لمراسلاته بشأن احتياجات لا غنى عنها لإطلاق القناة وحماية المرافق التابعة لها.

وكشف المزوغي أن ما دفعه للاستقالة أيضا اختطاف أحد عناصر القناة من المدافعين عن أملاكها وتعرضه لإطلاق الرصاص ما أفقده القدرة على الحركة دونما رادع لذلك العمل من أي جهة.

وأشار إلى أن قناة ليبيا الوطنية لا تتوفر فيها أدنى الإمكانيات المادية لتلبية احتياجاتها فضلا عن التعدي العلني والمتكرر على ممتلكاتها من عقارات وأراضي ومقار دون أن يحرك المجلس ساكنا وفق قوله.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر قرارا نهاية مارس الماض يقضي بتكليف الإعلامي “عطا الله المزوغي” مديرا عاما لقناة ليبيا الوطنية الرسمية، وفوض المجلس المزوغي باتخاذ ما يلزم لتشغيل القناة.

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