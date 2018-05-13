أبوسبيحة يرفض لقاء السراج في طرابلس

أعلن رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل فزان علي أبوسبيحة، رفضه لدعوة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لحضور اجتماع لعدد من شخصيات منطقة الجنوب في العاصمة طرابلس.

وبرر أبوسبيحة، في بيان، رفضه للدعوة لعدم مبالاة المجلس الرئاسي لمعاناة المنطقة الجنوبية وسكانها، معتبرا أن قبول الدعوة والاجتماع خارج المنطقة سيكون بمثابة “إهانة” لأهالي الجنوب، وفق تعبيره.

واقترح أبوسبيحة، أن يكون الاجتماع في المنطقة الجنوبية وتحديدا في حقل الشرارة النفطي، مع حضور أعضاء فزان بالمجلس الرئاسي وفي حكومة الوفاق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مؤسسة النفط.

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