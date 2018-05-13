غسان سلامة من الجزائر: خطة العمل من أجل ليبيا تشهد تقدما متفاوتا

قال رئيس بعثة الامم للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن خطة العمل من ليبيا التي أعلنتها البعثة الاممية في سبتمبر 2017 شهدت تقدم متفاوت الفترة الأخيرة.

وقال سلامة للصحفيين إن الجزائر لها حق مشروع في أن تهتم بالأوضاع الليبية بالنظر للأواصر العميقة بين البلدين والحدود الطويلة بينهما، مشيدا باهتمام الجزائر الدائم لمساعدة ليبيا في الخروج من الانسداد السياسي الذي تعيشه.

وشدد المبعوث الأممي بحسب وكالة الأنباء الجزائرية على أن التشاور مع الوزير الجزائري عبدالقادر مساهل أمر مهم النسبة له في إطار المهمة التي أوكلت له في ليبيا.

وأوضح ان هناك عدة عناصر في خطة العمل التي تبنتها الأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، تعمل عليها البعثة الأممية مع الجزائر، من بينها انتخابات محلية وتعزيز أوضاع البلديات وكذا محاولة التفاوض على دستور جديد والاستفتاء عليه وصولا إلى تحضير البلاد لانتخابات ذات مصداقية.

وبيّن المبعوث الأممي ان كل العناصر التي ذكرت موجودة في خطة العمل الأممية، ناهيك عن بعض العناصر الأخرى كالحوار مع التشكيلات المسلحة.

وأكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل أن اللقاء مع سلامة كان أخويا ووديا، موضحا أنهما ناقشا الأوضاع الحالية في ليبيا والمراحل المقبلة في إطار تنفيذ ما جاءت به لائحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وما جاء في خطة العمل لغسان سلامة.

وذكر مساهل بأن الجزائر منذ أيدت وستبقى تؤيد العمل الجبار الذي يقوم به الممثل الخاص للأمين الأممي في إطار الحل السياسي للأزمة الليبية يسمح لليبيين أن يعبروا عن رأيهم فيما يخص مصيرهم ومستقبلهم بدون أي تدخل أجنبي في شؤونهم بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف الوزير الجزئري، أن الأوضاع الآن تحتاج إلى أكثر عمل في الميدان والبعثة الأممية موجودة في طرابلس وهذا شيء جد هام من أجل العمل على تقريب وجهات النظر ما بين كل الأطراف المعنية في ليبيا للوصول إلى حل سياسي في أقرب وقت.

واضاف الوزير الجزائري ان الجزائر بحاجة إلى ليبيا مستقرة ومؤسسات ليبية قوية لمواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة كمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وذكر مساهل أنه تم تفعيل ما جاء في برنامج العمل للأمم المتحدة من أجل الوصول في أقرب وقت إلى دستور جديد وقوانين جديدة وإلى انتخابات في ليبيا تسمح لهذا البلد بالخروج من أزمته.

وكانت الخارجية الجزائرية أعلنت يوم أمس وصول الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة سيصل اليوم السبت إلى الجزائر للقاء مسؤولين جزائريين لمناقشة تطورات الملف الليبي.

وتعطي الجزائر الملف الليبي اهتماما خاصا نتيجة القرب الجغرافي بين البلدين؛ إضافة إلى التركيبة الاجتماعية القريبة بين ليبيا والجزائر فيما تسعى الجزائر في تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة الليبية؛ واستبعاد الحل العسكري

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