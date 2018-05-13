بحضور ممثلي كل الكتل .. إجتماع نيابي ينتهي باتفاق على نقل مجلس النواب إلى بنغازي

ليبيا – توجه عضو مجلس النواب صلاح الصهبي بالشكر لأهالي مدينة طبرق على كرم الضيافة وحفتوة استقبالهم لمجلس النواب طيلة السنوات الماضية .

وفى تصريح للمرصد كشف الصهبي الاحد عن إجتماع ضمه و19 نائباً اليوم في بنغازي لمطالبة الرئاسة بالانتقال الي المقر الدستوري لمجلس النواب في بنغازي بأسرع وقت ممكن.

وقال الصهبي ان النواب الحاضرون ممثلين لكافة الكتل والمجموعات داخل المجلس مؤكداً بأن مدينة بنغازي باتت تحظى بأقصى درجات الامن والاستقرار مايعنب عدم وجود أي مانع للعمل انطلاقاً منها .

وفى بيان تلقت صحيفة المرصد نسخة عنه ، ثمن النواب المجتمعون الدور التاريخي لمدينة طبرق فى احتضانهم مطالبين وزارة الداخلية موافاتهم كتابياً حسب المتبع بشأن الوضع الامني .

ودعا النواب بقية زملائهم الى الحضور من كل ربوع ليبيا الى مدينة بنغازي للقيام بما هو منوط بهم بمجلس النواب من مقره الدستوري فى المدينة التي قالوا انها باتت تنعم بالامن بفضل القوات المسلحة والمساندين لها .

المرصد – متابعات

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