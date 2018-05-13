انطونيو غوتيريش يعبّر عن قلقه إزاء تدهور الحالة الإنسانية في كل أنحاء ليبيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء تدهور الحالة الإنسانية في كل أنحاء ليبيا

وبيّن غوتيريش في تقرير عرضه على أعضاء مجلس الأمن الدولي ان الانتهاكات في ليبيا لحقوق الإنسان لازالت مستمرة وكذلك حالات إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز، والاحتجاز التعسفي المطول دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وأوضح الامين العام للأمم المتّحدة في تقريره بحسب وكالة اسوشتيد برس ان هذه الانتهاكات تضر بالمحاولات الرامية إلى جعل ليبيا بلداً مستقراً تُحترم فيه سيادة القانون.

وأعرب غوتيريش عن قلقه من استمرار الاتجار بالبشر في ليبيا، مشجعاً السلطات على ألا تألو جهداً في تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم الشائنة وملاحقتهم قضائياً.

وأدان غوتيريش التصعيد المتكرر للتوترات والعنف في مدينة سبها على وجه الخصوص وحولها، الأمر الذي أدى إلى أضرار بالآلاف في صفوف المدنيين، بين قتلى ومشردين.

ودعا غوتيريش اطراف الأزمة الليبية إلى تهيئة الوضع العام لإجراء الانتخابات في ليبيا، مطالبا مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة من أجل “طالانتهاء من إعداد التشريع الانتخابي اللازم على وجه السرعة.

ورحّب الامين العام للأمم المتحدة بالتقدم في العناصر الرئيسية لخطة عمل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المشاركة الكبيرة في عملية تحديث سجلات الناخبين التي أنجزت أخيراً، تعتبر مؤشراً قوياً على رغبة الشعب الليبي في المشاركة في العمليات الانتخابية.

وأكّد غوتيريش على أهمية وضع إطار دستوري من أجل توفير الأرضية اللازمة لإجراء الانتخابات، وإنهاء وجود المؤسسات الموازية، وإنشاء هيكل واضح للحكم لإنهاء الفترة الانتقالية.

وختم غوتيريش تقريره أنه من الضروري أن يتمكن جميع النازحين من العودة إلى مواطنهم الأصلية بطريقة طوعية وان يشارك الجميع في الانتخابات القادمة.

الجدير بالذكر أن بعثة الامم المتّحدة للدعم في ليبيا اعلنت في سبتمبر الماضي خطة العمل الخاصة بليبيا والتي تقضي الى تعديل الاتفاق السياسي اجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري.

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