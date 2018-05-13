لجنة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراتة تناقش آخر تطورات ميثاق حسن الجوار ونتائج إجتماعاتها

ليبيا – ناقشت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراتة اليوم الأحد آخر تطورات ميثاق حسن الجوار ونتائج اجتماع الطرفين تمهيدا لاعتماده بالإضافة إلى البند الخاص بإزالة الألغام ومخلفات الحرب بمنطقة تاورغاء من قبل المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام المكلف من اللجنة.

اللجنة تطرقت خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إلى المشاكل التي تعرقل تنفيذ مهام الجهات الحكومية المعنية بعملها نتيجة غياب التغطية الأمنية للمنطقة العسكرية الوسطى المكلفة بتأمين منطقة تاورغاء من قبل المجلس الرئاسي.

وبحثت اللجنة آخر تطورات ملف المفقودين حيث رحبت بالإجراءات المتخذة من قبل المجلس الرئاسي ووزير الدولة لشؤون الشهداء والجرحى في تفعيل هيئة البحث عن المفقودين بتكليف فريق عمل من الهيئة من مدينة مصراته للبدء في عمليات المسح والبحث في منطقة تاورغاء.

وتابعت اللجنة ملف المتضررين من الطرفين وأحالت بعض الملفات لوزارة الصحة تمهيداً لتسهيل إجراءات العلاج للمتضررين.

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يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي مطالبة المجلس البلدي تاورغاء في بيان له الأربعاء 10 مايو 2018 رئيس المجلس الرئاسي أن يتحلى بالمسؤولية والمهنية والشجاعة الكاملة بأن يعلن لأهل تاورغاء وعموم الليبيين والمجتمع الدولي آخر ما توصل إليه مع الممانعين لعودة أهالي المدينة والإجراءات المتخذة من طرفه والى متى سيظلون ينتظرون في العراء .

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