إنقاذ 73 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

أنقذت سفينة “أكواريوس المستأجرة من منظمتي “إس أو لإس” و”أطباء بلا حدود”، من إنقاذ 73 مهاجرًا بينهم 37 مهاجرًا جزائريًا قبالة السواحل الليبية، بحسب وكالة فرانس برس.

وبيّنت فرانس برس أن من بين المهاجرين 12 امرأة وتسعة فتيان وثلاثة أطفال، وينحدر 36 من المهاجرين من دول جنوب الصحراء الأفريقية.

وفي سياق متّصل، قال المتّحدث القوات البحرية البحرية الليبية أيوب قاسم، في تصريح للصحفيين إن البحرية أنقذت امس السبت 97 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ جنزور، من بينهم 4 نساء و29 مصريًا وتونسيان وجنسيات أفريقية مختلفة.

يشار إلى ان يومي الأحد والإثنين الماضيين سجلت السواحل الليبية إنقاذ 835 مهاجرًا غير شرعي، في المقابل نجحت الأجهزة الليبية في إعادة 654 مهاجرًا إلى أوطانهم الأصلية، بعدما جرى إنقاذهم قبالة السواحل الليبية.

وكانت البحرية الليبية اعلنت أنها ضبطت وأنقذت أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة مهاجر غير قانوني في حوادث منفصلة منذ مطّلع العام الجاري.

وبحسب التقارير الدولية تعتبر ليبيا المركز الرئيسي للهجرة غير القانونية من إفريقيا إلى أوروبا وبحسب إحصائيات البحرية الليبية تمكنت فرق حرس السواحل من ضبط وإنقاذ أكثر من ستة عشر ألف مهاجر خلال العام الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر