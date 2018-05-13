أهالي بني وليد يدعون لمقاطعة جميع السلع الأساسية

سادت حالة من ارتفاع الأسعار في اغلب المواد الأساسية خاصة السلع الغذائية في مدينة بني وليد خلال الأسبوع الحالي مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ، مما يثقل كاهل البسطاء في اقتناء حاجياتهم الضرورية.

وطالب أهالي بني وليد بمقاطعة جميع السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ مع قرب حلول شهر رمضان مثل المواد الغذائية بكافة أنواعها ، وكذلك اللحوم والدواجن والبيض وغيرها من السلع التي يحتاجه المواطن .

وقال صالحين الدعيكي احد أهالي بني وليد ندعو تجار المدينة مساعدة أهالي بني وليد وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك .

وبين أن عدداً كبير من الأسر بمدينة بني وليد يجدون صعوبة في توفير حاجياتهم اليومية، خاصة الغذائية منها بسبب ارتفاع أسعارها، إضافة إلى المشاكل التي تعانيها المصارف من عدم وجود سيولة منذ أكثر من ثلاث أشهر متتالية.

من جانبه قال صاحب متجر للمواد الغذائية في بني وليد أن ما حدث من انخفاض طفيف للأسعار في السلع الأساسية والمواد الغذائية بشكل عام هو نتيجة هبوط سعر الدولار في السوق الموازية خلال الفترة الماضية .

واعتبر ان هذا الانخفاض لن يغير شئ لأن ارتفاع الدينار لم يقابله انخفاض مماثل ، فالسلع الغذائية محتكرة من تجار وأصحاب شركات توريد المواد الغذائية بطرابلس . وقال هذا الأمر يلزمنا بان نبيع بسعر السوق المرتفع في طرابلس وهذا دليل واضح على أن الدولة ليست لها القدرة على التحكم في التجار الكبار والذين يتحصلون علي الاعتمادات المصرفية.

ومن جهته قال المواطن صالح ابوحمرة وهو موظف ورب أسرة إن الوضع الاقتصادي المعيشي سيئ جدًا جراء الوضع الذي تشهده البلاد، موضحًا أن ارتفاع الأسعار بسبب التجار وضعف أجهزة الدولة في ضبط ومراقبة الأسعار.

يذكر أن سعر كيس القمح حجم 50 كيلو وصل إلى 80 دينارًا، بينما وصل سعر السكر إلى 5 دينارات للكيلو الواحد، وعلبة الحليب بـ 5 دينارات، وكذلك بقية المواد الأساسية.

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