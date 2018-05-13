الشريف : مايحدث في الجنوب أزمة حقيقة وسط صمت الدولة

قال عضو مجلس النواب اسماعيل الشريف إن “ما يحدث في الجنوب الليبي صراع عنيف وازمة انسانية حقيقية وسط صمت كل مؤسسات الدولة المتمثلة في مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي”

وأضاف الشريف في لقاء خص به مراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” بالجفرة بالقول: “اننا نتخوف من ان يتحول الجنوب الى ساحة لتصفية حسابات اقليمية”.

مضيفا ان “الوضع مأساوي في منطقة الجنوب الليبي هذه الايام على المستوى الخدمي والامني والاجتماعي وكل الامور في حالة انهيار كامل وهو خارج سيطرة الدولة بشكل مباشر وهو ضحية تصفية حسابات اقليمية ودولية وهو ما يمثل خطر على كافة ارجاء جغرافية الوطن نتيجة تعامل كل الاطراف السياسية المتصارعة والحكومات المتعاقبة لتعزيز ورقة تفاوض بل استعملت احيانا الخدمات مقابل الولاءات السياسية اضافة الى الحروب القبلية التي وقعت داخل المنطقة الجنوبية”.

وحول تداعيات احداث الجنوب على منطقة الجفرة قال الشرف بأن “كل مؤسسات الدولة من الحكماء والاعيان والمجلس البلدي والمؤسسات الخدمية الاخرى تتدارس تداعيات ازمة الجنوب وتأثيراتها على الجفرة مثل النزوح اليها من منطقة التوتر وقد تقوم بعض القوات الغير ليبية بالتأثير على الطرقات العامة التي تربط الجفرة ببقية المناطق”.

مشيرا إلى أن “الجهات في الجفرة تتواصل مع كل مؤسسات الدولة التي بالامكان تقديم المعونة لدرء اية مخاطر قد تلحق بهذه المنطقة وينتقل لهيب الصراع في الجنوب الى مناطق الوسط والشمال”

مبينا أن “كافة المستشفيات في المنطقة تعمل على رفع قدراتها وكفاءتها لاحتمالية استقبالها للحالات الحرجة بسبب القتال الدائر في الجنوب”.

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