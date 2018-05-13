جلالة يناقش ملف النازحين بالداخل مع مدير برنامج الشرق الأوسط بمعهد الولايات المتحدة للسلام

ليبيا – ناقش وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة اليوم الأحد مع مدير إدارة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد الولايات المتحدة للسلام إيلي أبوعون قضايا النازحين بالداخل.

كما بحث الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي القضايا المتعلقة بتعزير الاستقرار وبناء السلام من خلال توطيد التماسك الاجتماعي بين النازحين والبلديات المستضيفة لهم وتطوير وبناء القدرات لبعض المؤسسات الحكومية والمجتمعية بدعم الحوار ومشاريع ترسيخ الاستقرار بمناطق النازحين العائدين مؤخراً لديارهم.

وتناول الطرفين آفاق التعاون المشترك في المشاريع المتعلقة بالنازحين داخلياً في مختلف المناطق لتعزيز الحوار المجتمعي وبناء السلام في ليبيا.

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