الأعلى للدولة يطالب المجلس الرئاسي بتعيين حاكم عسكري في الجنوب

طالب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي عقاب، المجلس الرئاسي بـتحمّل مسؤولياته الكاملة لبسط نفوذ الدولة في الجنوب، وضرورة تعيين حاكم عسكري، وتشكيل لجنة أزمة تمارس عملها في الجنوب لتلبية احتياجات المواطنين بشكل عاجل وفوري.

وبيّن عقاب في بيان نشره ‏المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‏، أن المجلس يدعم الجهود التي تبذل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب.

وأوضح عقاب أن المجلس الاعلى للدولة لن يقف شاهد زور أمام أي تقصير أو إهمال على حساب سيادة الدولة وأمن المواطن، مبديًا أسفه من طريقة تعامل المجلس الرئاسي المبنية على ردود الفعل لا على الفعل والمبادرة مع الجنوب.

وذكر عقاب أن أهالي الجنوب يشعرون بخيبة أمل من كل الحكومات المتعاقبة، وأن ما يتعرض له الجنوب طيلة السنوات السبع السابقة هو تهميش في أفضل الحالات، وفي أسوئها عدم فهم لدور الجنوب المحوري في الاستقرار.

وأشار عقاب إلى إن التدخلات الخارجية هي أخطر ما يحدق بالجنوب خاصة وليبيا عامة، مشيرا إلى أن أن وزارة الخارجية مرتبكة ومتخبطة وعاجزة تمامًا عن فك الحصار الذي يطوق البلاد.

وذكر عقاب ام الدول الحدودية لجنوب ليبيا، ليس من مصلحتها زعزعة الاستقرار في ليبيا، لكنها لم تجد شريكًا حقيقيًا تتفق معه على استراتيجية أمنية حقيقية.

وشدد النائب الثاني لرئيس مجلس الأعلى للدولة أن الجنوب يحتاج لاستراتيجية وطنية شاملة، عسكرية واقتصادية واجتماعية، مدعومةً بميزانية كافية لتطبيقها، بالإضافة إلى إرادة سياسية قوية، مؤكدًا أن القرارات المركزية في هذا الملف لا تكفي.

الجدير بالذكر أن مدينة سبها تشهد منذ مطلع فبراير الماضي اشتباكات مسلحة وتبادلًا للقصف العشوائي اللواء السادس وقبيلة التبو، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

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