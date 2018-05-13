الهجرسي: هذه هي الخطوات التى أخذناها لإنهاء مهزلة تهريب الوقود المستمرة منذ 8 سنوات

ليبيا – ثمّن رئيس مكتب متابعة توزيع الوقود والغاز ميلاد الهجرسي جهود الجهات الأمنية في المنطقة الغربية وحرصهم على مقدرات الشعب من خلال التعاون معهم وتحديد أكثر من 200 موقع لتهريب الوقود منها تبعيتها خارج الدولة.

الهجرسي أشار خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج “حصاد اليوم” الذي يبث عبر قناة “ليبيا الأحرار” تابعتها صحيفة المرصد إلى تجاوب عدد كبير من محطات الوقود بالمنطقة الغربية ، لافتاً إلى أن عملية الاستنزاف أصبحت بشكل علني بمشاركة 85% من محطات الوقود خاصةً بعد اتخاذ المؤسسة الوطنية للنفط العديد من الاجراءات كإيقاف المحطات المتنقلة بإعتبارها إحدى قنوات تهريب الوقود.

وكشف الهجرسي أنه بعد التحقيق تمكنت الاجهزة الأمنية من جمع كافة المعلومات وأسماء بعض المسؤولين والشخصيات العامة المتورطة بعمليات تهريب الوقود واحالتها إلى مكتب النائب العام لإستكمال باقي التحقيقات.

وفي ذات السياق أضاف أنه من خلال الإجراءات المبدئية فقد تبين تأجير “شركة الانماء” 21 محطة وقود لشركة وفق الاجراءات تبين بأنها مملوكة لناجي مختار ومازالت الجهات المعنية تجمع المعلومات حيث تمت مخاطبة شركة الانماء لتوضيح عدد المحطات الفعلي التي تم تأجيرها.

رئيس مكتب متابعة توزيع الوقود والغاز ذكر حصيلة التحقيقات المستمرة لهذه اللحظة حيث وصل عدد محطات الوقود لـ 105 محطة وقود وتضمنت مدينة زوارة أكثر من 43 محطة وقود وأما ابو كماش فقد تجاوز عدد المحطات بها الـ50 محطة ، مؤكداً على أنهم سيقومون بالتقليل من أعداد هذه المحطات.

وبيّن الهجرسي أن الإجراءات التي تقوم بها فرق التفتيش ومتابعة محطات الوقود من رصد جميع المخالفات القانونية يتم إحالتها لمكتب النائب العام وقوة الردع الخاصة أما ما يتعلق بالشق الفني فيتم إحالته للجنة المشكلة في المؤسسة الوطنية للنفط تحت اسم لجنة منح محطات الوقود وموزعي الغاز.

الهجرسي أبدى سعيهم لإنهاء ما وصفاها بـ “المهزلة” التي إستمرت أكثر من 8 سنوات، مشدداً على أن العمل والتحقيقات ومتابعة محطات الوقود مازال مستمر حيث سيتم إغلاق أي محطة مخالفة ومتورطة وإحالتها لمكتب النائب العام.

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