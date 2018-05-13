جامعة سبها تعلن تعليق الدراسة إبتداءً من اليوم لهذه الاسباب

ليبيا – أعلنت جامعة سبها عن تعليق الدراسة في الكليات الواقعة داخل المدينة إبتداءً من اليوم الأحد الموافق 13 من مايو للعام الجاري.

الجامعة أرجعت بحسب مكتبها الإعلامي تعليق الدراسة إلى الظروف الامنية الراهنة التي تمر بها مدينة سبها ،مؤكدة بأن استئناف الدراسة سيكون يوم السبت المقبل الموافق الـ19من مايو.

حقناً للدماء.. الغزوي يعيد تمركز اللواء السادس في معسكر فارس سابقاً

يشار إلى أن هذا التعليق يأتي بعد تأكيد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري اليوم الأحد أن آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي قرر إعادة تمركز اللواء السادس في معسكر كتيبة فارس سابقاً.

المسماري قال في تصريح صحفي تلقته المرصد إن الغزوي كلف أحد الوحدات التابعة لمنطقة سبها العسكرية للتمركز بقلعة سبها.

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