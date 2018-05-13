مدير قناة الوطنية يستقيل بسبب “اللامبالاة”

قدّم المدير العام لقناة ليبيا الوطنية عطا الله المزوغي، اليوم الأحد، استقالته احتجاجا على ما وصفه بـ”الوضع المزري” للمؤسسة التي قال إنه يتم وأدها عمدا.

وأكد المزوغي في كتاب الاستقالة الذي وجهه إلى رئيس المجلس الرئاسي، أن الأوضاع في القناة لم تعد تطاق في ظل “اللامبالاة والتغاضي” من قبل المجلس، حيث تجاهل الأخير المراسلات بشأن الاحتياجات الضرورية لانطلاق القناة وحماية الممتلكات التابعة لها.

ولفت المزوغي إلى أن القناة لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الإمكانيات المادية لتلبية احتياجاتها، فضلا عن التعدي على عقارات وأراضي ومقار القناة دون أن يتدخل المجلس الرئاسي.

وتابع المزوغي بأن أحد عناصر القناة تم اختطافه وتعرض لإصابات بليغة بالرصاص أفقدته القدرة على الحركة، دون اتخاذ إجراءات رادعة بحق الفاعلين.

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