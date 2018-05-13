مستشفى الثورة في البيضاء يكشف حقيقة إستقباله لحالات مصابة بإنفلونزا الطيور

ليبيا – نفى مكتب الإعلام بمستشفى الثورة المركزي أمس السبت ماتناولته بعض الأخبار عن تسجيل حالات مصابة بانفلونزا الطيور في المستشفى ، موضحآ بأنه تم استقبال حالات متفرقة الأيام الماضية ظهرت عليها أعراض إلتهابات رئوية حادة قدمت لها الخدمة الطبية المتاحة.

مكتب الإعلام أضاف في منشور له عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” بأنه من خلال متابعة الأطباء تبين أن الوضع الصحي للحالات الموجودة في المستشفى تحسنت وتجرى حاليا دراسة حول الموضوع لمعرفة المسبب الرئيسي وطرق التعامل معه إن وجد.

ودعا المكتب المواطنين إلى عدم الإنجرار وراء الأخبار مجهولة المصدر التي تنشر الهلع والخوف بينهم.

وأكد المكتب بأن الصفحة الرسمية للمستشفى هي التي تحمل اسم “مستشفى الثورة المركزي التعليمي – البيضاء” الصفحة الوحيدة وعلى المواطنين عدم الإعتداد إلا بالتصريحات التي تنشر من خلالها أو من المتحدث الرسمي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية