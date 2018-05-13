تجدّد الاشتباكات بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان جنوب ليبيا

وقال عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، لـ”العربي الجديد”، إنّ “القتال لا يزال يدور في بعض الأحياء حتى ساعات صباح اليوم بين المجموعتين المسلحتين”، لافتاً إلى أنّ “القذائف تتساقط على الأحياء السكنية بشكل عشوائي”.

وأضاف الخيالي أنّ “كل محاولات التهدئة ووقف إطلاق النار باءت بالفشل”، مشيراً إلى أنّ “قبائل التبو تستعين بمليشيات تشادية في قتالها ضد اللواء السادس بالمدينة حالياً”.

وأشار عميد بلدية سبها إلى أنّ “مليشيات التبو سيطرت، اليوم، على قلعة القاهرة بالمدينة التي تعتبر أبرز المواقع الاستراتيجية بعد قتال عنيف”، مبيناً أن “المليشيات التشادية الموالية للتبو لا تزال تتمركز على طول الطرقات الرابطة بين المدينة والجنوب”.

وحذّر الخيالي من سقوط المزيد من الضحايا المدنيين خصوصاً في الأحياء القريبة من مواقع الاشتباك كالمهدية وحي الطيوري وغيرها، مطالباً الأطراف المحلية والدولية بالتدخل العاجل من أجل وقف القتال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع مرصد ليبيا