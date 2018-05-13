السفارة الإيطالية : يجب تسوية أي نزاع في سبها بشكل سلمي

ليبيا – قالت السفارة الإيطالية لدى ليبيا اليوم الأحد بأنها تضيف صوتها الى صوت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في دعوتها إلى الاستعادة الفورية للهدوء في سبها وتسوية أي نزاع بشكل سلمي.

السفارة أكدت في تغريدة لها على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر “بأن النزاع المستمر يصب فقط في صالح أجندة المجموعات الإرهابية والشبكات الإجرامية التي هدفها هو الكسب من حالة عدم الإستقرار والفوضى في ليبيا.

حقناً للدماء.. الغزوي يعيد تمركز اللواء السادس في معسكر فارس سابقاً

يشار إلى أن تصريح السفارة الايطالية يأتي بعد تأكيد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري اليوم الأحد أن آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي قرر إعادة تمركز اللواء السادس في معسكر كتيبة فارس سابقاً.

المسماري قال في تصريح صحفي تلقته المرصد إن الغزوي كلف أحد الوحدات التابعة لمنطقة سبها العسكرية للتمركز بقلعة سبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية