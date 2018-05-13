نواب يدعون لعقد جلسات مجلس النواب في بنغازي

بنغازي-العنوان

دعا عدد من النواب المجتمعين في بنغازي اليوم الأحد أعضاء مجلس النواب من جميع ربوع ليبيا إلى الحضور إلى بنغازي تمهيدا لعقد جلسات مجلس النواب بمقره الدستوري.

وقال الأعضاء في بيان “في الوقت الذي نثمن فيه الدور التاريخي البارز الذي قامت به دار السلام طبرق التي اضطلعت فيه باحتضان جلسات مجلس النواب وما لاقاه أعضاؤه من ترحيب وكرم لا يعد غريبا على هذه المدينة”.

وأضاف “واحتراما وإرساء للقواعد الدستورية التي يشملها الإعلان الدستوري وتعديلاته والتي نصت على أن المقر الأساسي لمجلس النواب في بنغازي، وبالنظر إلى ما آلت إليه الأمور ببنغازي بأن أصبحت مدينة آمنة لعقد جلسات مجلس النواب وذلك بفضل رجال القوات المسلحة والقوات المساندة التي دحرت الإرهاب وطهرت المدينة من مثالية”.

وفي هذا الإطار طالب النواب وزارة الداخلية حسب والإجراءات المتبعة لديها بإحاطتهم بالوضع الأمني بمكاتبه رسمية.



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