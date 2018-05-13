حويلي : لهذا السبب الرئاسي يتحمل مسؤولية الاشتباكات الدائرة في مدينة سبها

ليبيا – حمل عضو مجلس الدولة عبدالقادر حويلي المجلس الرئاسي بصفته ” القائد الاعلى للقوات المسلحة ” المسؤولية الكاملة على كل قطرة دم اهدرت في مدينة سبها وتهدر ويتأخر فيها بناء المؤسسة العسكرية ، مرجعاً ذلك لأنهم طالبوا الرئاسي مراراً بتكليف آمر للمنطقة العسكرية سبها أو آمر للمنطقة العسكرية الجنوبية.

حويلي إعتبر في تصريح لقناة النبأ تابعته صحيفة المرصد أمس السبت أن المجلس الرئاسي متقاعس ولم يلبي طلبهم بشأن تكليف آمر عسكري للجنوب ، كاشفاً على أن كل الاطراف التى تتقاتل في الجنوب تتبع للمجلس الرئاسي وتدعي تبعيتها لحكومة الوفاق .

وأضاف :” على المجلس الرئاسي أن يتخذ خطوة فعلية ويكلف آمر للمنطقة العسكرية لمنطقة سبها واقول في هذه المناسبة الى اهلي في مدينة سبها في الجنوب الحل في يدكم على القبائل وعلى المجتمع المدني أن يتحرك من أجل إنهاء هذه الحرب التي يتحمل وزرها أيضاً من تسبب في إخراج القوة الثالثة بدون وضع قوة بديلة لها”.

وطالب عضو مجلس الدولة البرلمان بضرورة الدخول في العملية السياسية وألا يتقاعس من اجل انهاء هذا الانقسام السياسي ومن اجل حقن دماء اهل الجنوب ، مبيناً أن الانقسام السياسي سبب من أسباب المشكلة في الجنوب .

وأكد حويلي على أن المشكلة في الجنوب لن تحل الا بتدخل قوة حقيقية تفصل بين الطرفين وأن أي حل غير هذا الحل يعتبر عبث ، مبيناً أن الجانب الاجتماعي يمكن أن يتدخل لفرض هدنة لإيقاف القتال فقط وأن انهاء الازمة يتطلب تدخل قوة عسكرية للفصل بين الاطراف المتنازعة.

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