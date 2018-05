رفيق “كوسا” السابق ورجل الظل فى المخابرات..مستشار “السراج” الأمني .. ضيف إجتماعات السنغال

المتوسط/ خاص:

كشف مصدر أمني رفيع المستوى فى تصريح خاص لـ “لمتوسط”، أن من بين قائمة المشاركين فى حوار السنغال، والذي جمع عددا من الأطراف الليبية من أبرزها التيارات الإسلامية المتشددة ” الليبية المقاتلة والإخوان ” ، وعدد من ممثلين عن النظام الليبي السابق، والحكومات الحالية فى شرق البلاد وغربها، وعدد من الممثلين عن القبائل الليبية.

حيث كشف المصدر عن مشاركة العميد ” الصادق كريمة ” بصفته أحد المستشارين الأمنيين لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ومكلفاً من قبله، في اجتماعات داكار الأخيرة والتى أستمرت على مدى ثلاثة أيام.

وأوضح المصدر أن العميد “كريمة” كان مقربا بشكل كبير من “موسى كوسا ” رئيس جهاز الأمن الخارجي فترة النظام الليبي السابق، حيث ترأس إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جهاز الأمن الخارجي، وهي الإدارة المسؤولة عن التنسيق مع أجهزة المخابرات الخارجية، وكانت تربطه علاقات مميزة مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والمخابرات البريطانية ،( MI6 ) ( BND ) “والمخابرات الألمانية واستمر “كريمة” فى عمله فترة تولي ” أبوزيد دوردة ” رئاسة جهاز الأمن الخارجي، فيما كانت المفاجئة إستمراره فى سابق عمله عقب 2011، عندما تولى ” سالم الحاسي” جهاز الأمن الخارجي، وبقى مسؤولا للتواصل مع أجهزة المخابرات الأجنبية، فيما يشغل حاليا المستشار الأمني لفايز السراج، ولازال متواصلا مع الأجهزة المخابراتية الأمريكية والبريطانية وفق عمله السابق والحالي.

وبحسب ذات المصدر الأمني للمتوسط، فإن كريمة لعب دورا رئيسيا في عملية إستجلاب قيادات الجماعة الليبية المقاتلة من أبرزهم عبدالحكيم بلحاج، وسامي الساعدي، وخالد الشريف، فى عام 2004 من الخارج.

