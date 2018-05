مجلس الدولة الاستشاري يشكل لجنة متابعة ومعالجة الأزمة بالجنوب الليبي

المتوسط:

قرر مجلس الدولة الاستشاري تشكيل لجنة تسمى لجنة متابعة ومعالجة الأزمة بالجنوب الليبي، اليوم الأحد.

وترأس اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الاستشاري للدولة وعضوية كل من على عبد العزيز وماما سليمان بلال ومسعود عبد السلام وحسن حبيب.

وتتولى اللجنة مهمة التواصل مع رئاسة حكومة الوفاق الوطني من أجل إيجاد حلول بشكل فوري وعاجل لإعادة تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لبذل كافة الجهود لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار بالجنوب الليبي، والتواصل مع كافة الأطراف والجهات المعنية بالأزمة في الجنوب الليبي وذلك على المستوى الداخلي والخارجي وخاصة الدول الفاعلة والمعنية بالأزمة الليبية.

كما تهتم اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها أن تساعد وتساهم في حل الأزمة الواقعة في الجنوب الليبي.

وأكد المجلس، ” إن اللجنة في حالة انعقاد دائم ومستمر في سبيل القيام بمهامها واختصاصاته، وأن تقدم اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها فور الانتهاء من المهام المسندة إليها”.

