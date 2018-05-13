جرارات المليشيات تهدم أسوار اللواء السادس بسبها

قامت المليشيات واتباعهم منذ صباح اليوم الأحد بهدم أسوار المعسكرات التابعة للواء السادس مشاة بعد انسحاب أفراد الجيش التابعيين للواء السادس منه يوم أمس السبت.

وكان أفراد الجيش التابعين للواء السادس مشاة بسبها قد أعلنوا إنساحبهم من مقراتهم واعلنوا انفكاكهم من قوته.

وقال أفراد الللواء إن ذلك بسبب “عدم مساندتهم و دعمهم من القيادة العامة للقوات المسلحة” على حدّ قولهم.

وتشهد مدينة سبها مواجهات بين قوات اللواء السادس التابع لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي وميليشيات أجنبية قادمة من الحدود الحنوبية للبلاد.

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