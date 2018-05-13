معتوق يدعو إلى وقف القتال في الجنوب

أكد الكاتب والمحلل السياسي عبد الحكيم معتوق، على “ضرورة وقف قتال الأخوة بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو، تجنبا لوقوع كارثة حقيقة”.

وأوضح معتوق في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن استمرار القتال بين أبناء الجنوب من شأنه أن يدفع بمزيد من الأهالي إلى النزوح من الجنوب الليبي الغني بالمياه والثروات الطبيعية، وتركه لقمة سائغة لكل القوى التي تسعى إلى تنفيذ أجندات خارجية خدمة لدول استعمارية.

كما انتقد معتوق التصريحات التلفزيونية الأخيرة لممثل شيوخ وأعيان التبو بالجنوب الليبي آدم زدي، قائلا “إن ما ذكره السيد آدم زدي، بالأمس في برنامج تلفزيوني عن الحرب الدائرة في سبها يثير الاشمئزاز حيث قال إن الحرب بين طرفين التبو وأولاد سليمان ولا علاقة لنا بأية قوة خارجية أخرى معادية أو تتواجد كطرف ثالث في الجنوب، ألا يعلم السيد آدم زدي أن هذه القوة التي يتحدث عنها هي قوة احتلال تشادية مرتزقة أتت لتأكل الأخضر واليابس ولا يهمها التبو أو أولاد سليمان بقدر ما يهمها إرضاء المطامع الأجنبية في تمزيق الجنوب ونهب ثرواته”.

ودعا معتوق في ختام تصريحه جميع “الأخوة المتصارعين في الجنوب سواء التبو أو أولاد سليمان بأن يوجهوا أسلحتهم إلى العدو الحقيقي وإلى المحتل الذي جاءهم عبر الحدود”.

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