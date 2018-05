إنقاذ 180 مهاجر غير شرعي بشمال القره بوللي

المتوسط:

تمكنت دورية لحرس السواحل (الزورق رأس أجدير) من إنقاذ عدد 180 مهاجر غير شرعي، بشمال منطقة القره بوللي، اليوم الأحد.

وأعلنت الدورية، إن من المهاجرين 15 امرأة، و7 أطفال كانوا على متن قاربين مطاطيين، وينتمي المهاجرون لجنسيات أفريقية وعربية (سورية، مصرية، جزر القمر).

وأكدت الدورية، ” أنه تم نقل المهاجرين غ ش إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء طريق السكة.

