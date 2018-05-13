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البحرية الليبية تُنقذ مهاجرين أفارقة وعرب

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم الأحد، أن دورية لحرس السواحل (الزورق رأس أجدير)، تمكنت من إنقاذ 180 مهاجرا غير قانوني، شمال منطقة القره بوللي.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية، إن من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم 15 امرأة، و7 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطين، مضيفا أن المهاجرين يحملون جنسيات أفريقية وعربية (سورية، مصرية، جزر القمر).

ولفت المكتب إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد الوصول ظهرا قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء طريق السكة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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