إنقاذ 180 مهاجر غير شرعي شمالي القره بوللي

الزنتان-العنوان

قال الناطق باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم إن دورية لحرس السواحل (الزورق رأس أجدير) تمكنت اليوم الأحد من إنقاذ عدد (180) مهاجر غير شرعي، من بينهم (15) امرأة و(7) أطفال كانوا على متن قاربين مطاطيين.

وأفات قاسم، أن المهاجرين من جنسيات أفريقية وعربية (سورية، مصرية، جزر القمر)، مشيرا إلى أن عملية الإنقاذ تمت على بعد (36) ميلا بحريا شمال منطقة القره بوللي.

وأضاف “تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة فب مركز إيواء طريق السكة”.

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