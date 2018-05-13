بن محمود: غسان سلامة أخفق في حلّ الأزمة

اعتبر الناطق الرسمي بإسم المؤتمر الليبي العام والجامع عبد الوهاب أبو بكر بن محمود أن القوى الوطنية المتمثّلة في المؤتمر الليبي الليبي ستخلق توازنا مع المجتمع الدولي وستكون عامل ضغط للحدّ من نفوذ الأمم المتحدة في الملف الليبي.

وأكد عبد الوهاب أبو بكر بن محمود, في تصريح لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم الأحد, أن حلحلة الأزمة التي تشهدها بلاده يجب أن تكون عبر حوار ليبي ليبي.

وأوضح أن “القوى الوطنية في المؤتمر العام والجامع ستمثّل عامل ضغط مهمّ جدا للحدّ من نفوذ الأمم المتحدة من خلال اجتهاد مبعوثها الخاص غسان سلامة في طرح الأفكار والرؤى وفرض تنفيذها والإصرار على تجربتها في ليبيا”.

كما اعتبر محدّثنا أن “غسان سلامة أخفق إخفاقا صريحا في حلّ أزمة الوفاق المقترحة في من قبل الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والدولة”.

ولفت إلى أن “الوقت الذي يهدر في الحلول التلفيقية للأزمة يتمّ على حساب الليبيين ويزيد من حجم معاناتهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية