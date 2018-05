المتوسط:

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف سير العمل بمنفذ امساعد الحدودي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبد الله الثني خلال الاجتماع الذي حضره الوكيل المساعد لوزارة المالية والتخطيط إدريس الشريف، ومدير الإدارة العامة للمنافذ بوزارة الداخلية العقيد صلاح الخفيفي، وعميد بلدية أمساعد السيد صالح معوض، على دعم كافة الأجهزة الأمنية (الجمارك – الجوازات – ومكافحة التهريب والمخدرات) بمنفذ أمساعد البري بالآليات والأفراد.

كما شدد الثني على ضرورة توفير العهد المالية للصرف على كافة الاحتياجات الضرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تفعيل مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية.

The post ” الثني” يتابع سير عمل منفذ أمساعد البري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية