نواب يدعون إلى عودة جلسات البرلمان إلى بنغازي

وجهت مجموعة من أعضاء مجلس النواب من المجتمعين بمدينة بنغازي، دعوة إلى جميع أعضاء البرلمان من جميع ربوع البلاد بالحضور إلى مدينة بنغازي، تمهيدا للقيام بعملهم المنوط بهم وذلك لعقد جلسات مجلس النواب بمقره الدستوري بالمدينة.

وقالت المجموعة في بيان أصدرته -وتحصلت بوابة أفريقيا على نسخة منه-، إنه “في الوقت الذي يثمن الجميع فيه الجميع الدور التاريخي والبارز الذي قامت به دار السلام طبرق التي اضطلعت فيه باحتضان جلسات مجلس النواب وما لقاه أعضاؤه من ترحيب وكرم لا يعد غريبا على هذه المدينة، واحتراما وإرساء للقواعد الدستورية التي يشملها الإعلان الدستوري وتعديلاته والتي نصت على إن المقر الأساسي لمجلس النواب هو مدينة بنغازي، وبالنظر إلى ما آلت إليه الأمور ببنغازي بأن أصبحت آمنة لعقد جلسات مجلس النواب، وذلك بفضل رجال القوات المسلحة والقوات المساندة التي دحرت الإرهاب وطهرت المدينة، وفي هذا الإطار تطالب المجموعة وزارة الداخلية بإحاطة المجلس بالوضع الأمني للمدينة من خلال مكاتبة رسمية. “

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