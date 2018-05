السراج يبحث مع وفد من بلدية ترهونة المختنقات التي تعاني منها المدينة

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج صباح اليوم الأحد بمقر المجلس بطرابلس، وفداً يضم عددا من أعضاء بلدية ترهونة، ومدير مستشفى ترهونة التعليمي، وعدد من مسؤولي الأمن بالبلدية.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قدم الوفد شرحاً وافياً للسراج عن المختنقات التي تعاني منها مدينة ترهونة، وإيجاد السبل الكفيلة بحلحلتها.

وفي هذا الإطار تطرق اللقاء إلى ما يعانيه مستشفى ترهونة التعليمي من نقص بالمعدات والمستلزمات الطبية، والصعوبات والعراقيل الإدارية المتعلقة بمرتبات الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى وتسوية اوضاعهم، إلى جانب إيجاد حلول لاستجلاب العناصر الأجنبية الطبية والطبية المساعدة، إلى جانب دعم نادي الأمل الرياضي.

من جهته أصدر السراج تعليماته لحل المختنقات في مرافق الخدمات بالبلدية واستيفاء الاحتياجات التي عرضها اعضاء الوفد.

كما أصدر السراج تعليماته إلى مسؤولي الأمن في الحكومة لدراسة موضوع تشكيل غرفة أمنية مشتركة في بلدية ترهونة لتنظيم العمل الأمني في نطاق البلدية.

