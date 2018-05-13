تعزيز الأمن بمنفذ امساعد بآليات وأفراد

أكد رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، الأحد، على دعم كافة الأجهزة الأمنية العاملة في منفذ امساعد البري من جمارك وجوازات ومكافحة التهريب والمخدرات، بالآليات والأفراد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني، في منطقة قرنادة، مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، وعدد من المسؤولين، للوقوف على سير العمل بمنفذ امساعد الحدودي.

وشدد الثني على ضرورة توفير العهد المالية للصرف على كافة الاحتياجات الضرورية بالمنفذ واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تفعيل مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية.

وحضر الاجتماع الوكيل المساعد لوزارة المالية والتخطيط إدريس الشريف، ومدير الإدارة العامة للمنافذ بوزارة الداخلية العقيد صلاح الخفيفي، وعميد بلدية امساعد صالح معوض، ومدير إدارة قضايا التهريب والمخدرات العميد فكري بلها، وعدد آخر من المسؤولين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية