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مكتب المصالحة بوزارة الداخلية المفوضة يبحث مع منظمات المجتمع المدني سبل المصالحة الاجتماعية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد اليوم اجتماع تقابلي بين مكتب المصالحة بإدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية المفوضة، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وتركز الاجتماع حسب الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك، على بحث وإيجاد سبل المصالحة وحقن الدماء، وتوحيد الكلمة بين أبناء الوطن الواحد.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن عدة لقاءات ستعقد خلال الفترة القادمة لتعزيز المصالحة ووحدة الصف في ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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