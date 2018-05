عضوا المجلس البلدي هراوة يؤديان القسم أمام ” قنصو”

المتوسط:

حضر وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو مراسم أداء القسم القانوني لعضوي المجلس البلدي هراوة، اليوم الأحد.

وأدى عضوي المجلس البلدي هراوة عيسى مسعود هدية بلعيد، وعلى ابوخزام ابو خزام أمام وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني.

والجدير بالذكر أنه تم تعيين هراوة عيسى مسعود هدية بلعيد عضو مجلس بلدي عن هراوة بديلا عن العضو فرج محمد اكحيل، كما تم تعيين على ابوخزام ابو خزام علي بديلا عن حمودة حسين عبد الله.

