السراج يبحث مع وفداً من بلدية الخمس مختنقات المرافق الخدمية بالمدينة

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، صباح اليوم الأحد بمقر المجلس بطرابلس وفداً من بلدية الخمس.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني، عرض أعضاء الوفد في مستهل اللقاء ما تواجهه البلدية من مختنقات في عدد من مرافق الخدمات خاصة مرافق المياه والصحة، إلى جانب استكمال احتياجات نادي الخمس الرياضي.

من جهته أكد السراج حرصه على حل المختنقات التي تواجه المرافق في البلديات بمختلف مناطق ليبيا دون استثناء بطريقة متوازنة وحسب الامكانيات المتاحة.

