النائبة “السويح” لـ(المتوسط): الانتخابات هي الحل الوحيد في ظل المشهد السياسي المعقد

أعربت عضو مجلس النواب “سارة السويح”، عن ترحيبها بإجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري، مؤكده أن الانتخابات هي الحل الوحيد في ظل المشهد السياسي المعقد الذي نعيشه ليبيا والذي انعكس على الحياة الأمنية والاقتصادية والمعيشية وتسبب في اضطرابها وتدهورها.

وأكدت “السويح”، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنها تدعم الأصوات التي تنادي داخل البرلمان بإجراء الانتخابات.

وأشارت إلى أن اعتراضها الوحيد على إجراء انتخابات دون دستور؛ قائلة ” الانتخابات دون دستور يعني الدخول في مراحل انتقالية لا نهاية لها وتأخر بناء دولة مدنية ديمقراطية أساسها دستورها ومؤسساتها الموحدة”.

واقترحت “السويح”، “السعي لتهيئة المواطن بحملة توعوية للاستفتاء على مشروع الدستور الذي تم إنجازه من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في 31 يوليو “2017.

وأضافت “السويح” ايضا على مجلسي النواب وما يسمى بمجلس الدولة القيام بالاستحقاق المنوط بهما وفق الاتفاق السياسي وإصدار قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة”.

وتابعت:” للتأسيس لمرحلة دائمة مستقرة علينا إجراء الخطوات الآتية في زمن محدد: إطلاق مشروع مصالحة وطنية شاملة، بالإضافة إلى الاستفتاء على الدستور، بجانب انتخابات رئاسية أولا وبعدها انتخابات تشريعية وحكومة موحدة”.

