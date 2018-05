” المعداني” يناقش آلية صرف تعويضات مواطني سرت من أضرار حرب 2011

المتوسط:

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني مع رئيس مجلس ادارة جهاز مشروعات الاسكان والمرافق المهندس محمود عجاج، اليوم الأحد.

وناقش الاجتماع آلية صرف تعويضات مواطني سرت من أضرار حرب 2011 ونسبة 50% المتبقية والموجودة قيمتها فعلا في حسابات لجنة التعويضات بوازرة المرافق.

وأكد رئيس مجلس ادارة جهاز مشروعات الاسكان والمرافق المهندس محمود عجاج، ” أنه يتفهم معاناة اهالي سرت، وسيتم تفعيل لجنه التدقيق بشكل عاجل لصرف باقي قيمة التعويضات”.

وقدم عميد بلدية سرت مختار المعداني في نهاية الاجتماع الشكر لجهاز مشروع الإسكان والمرافق وذلك لمجهوداته ومع أهالي سرت.

