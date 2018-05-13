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وزير الداخلية بحكومة الوفاق يناقش الوضع الأمني في سرت

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور مع عميد سرت مختار المعداني لمناقشة الوضع الأمني في سرت.

وأكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور على دعم مديرية أمن سرت والأجهزة التابعة لها بكامل الإمكانيات والمعدات ووسائل النقل الخاصة بمراكز الشرطة بالبلدية وقسم المرور وكذللك الدراجات النارية.

كما ناقش الاجتماع كيفية تفعيل قسم المطافئ وتوفير كامل الإمكانيات لأداء مهامه على الوجه المطلوب، وثمن وزير الداخلية الدور الذي تقوم به مديريه أمن سرت من تفعيل كامل الأجهزة والمجاهرة بالأمن داخل نطاق البلدية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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