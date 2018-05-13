التجمع الوطني يبحث هذه الملفات في اجتماعه الخامس

عقد بفرع التجمع الوطني الليبي في مدينة صبراتة، أمس السبت، الاجتماع الدوري الخامس للتجمع برئاسة الأمين العام اسعد زهيو، لبحث الخطوات العملية التي شرعت فيها اللجنة التحضيرية لعقد الملتقى العام السنوي للتجمع الوطني الليبي.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة جدول الأعمال ومراجعة محضر الاجتماع السابق وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن القرارات الصادرة عنه، إضافة إلى استعرض الإجراءات العملية التي تمت بشأن استكمال بناء المكاتب والفروع الخاصة بالتجمع في المدن والمناطق الليبية.

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